Tarihinin en büyük uyuşturucu operasonu: Tam 500 milyon dolar değerinde!

Avustralya'da polis, ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tarihinin en büyük uyuşturucu operasonu: Tam 500 milyon dolar değerinde!

polisi yaptığı açıklamada, 500 milyon dolar değerinde iki tondan fazla kokainin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda ikisi çocuk 13 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerden ikisinin tekneyi kullandığı, diğer 11 kişinin ise sahilde transferi için beklediği kaydedildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...