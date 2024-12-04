Tarihinin en büyük uyuşturucu operasonu: Tam 500 milyon dolar değerinde!

Avustralya polisi yaptığı açıklamada, 500 milyon dolar değerinde iki tondan fazla kokainin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda ikisi çocuk 13 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.



Açıklamada, şüphelilerden ikisinin tekneyi kullandığı, diğer 11 kişinin ise sahilde uyuşturucu transferi için beklediği kaydedildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

