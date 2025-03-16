Tarihte 3 kez kullanıldı: Trump'tan savaş zamanı kararnamesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sadece 3 kez savaş zamanında kullanılan bir yetkiye başvurdu.

Yabancı Düşmanlar Yasası adı verilen 1798 tarihli yetki, ABD başkanına belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda üst seviye yetkiler veriyor.

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan başkanlık kararnamesi, örgütün yabancı terör örgütü olarak tanımlandığını belirterek, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve sınır dışı edilmesini öngörüyor.

Ancak bu kararname bölge yargıcı tarafından engellendi. Trump yönetiminin, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşıması bekleniyor.

