Tarihte bir ilk: ABD hükümeti hiç bu kadar kapalı kalmamıştı

ABD’de hükümetin kapalı kalma süresi bugün yeni bir rekor kırarak Donald Trump’ın ilk döneminde yaşanan 35 günlük kapanmayı geride bıraktı.

Trump yönetimi, krizin devam etmesi halinde havalimanlarında kaos yaşanabileceği ve sosyal yardımların aksayabileceği uyarısında bulundu.

YAKLAŞIK İKİ MİLYON ÇALIŞAN MAAŞ ALAMIYOR

0 Eylül’de bütçenin onaylanamamasıyla federal kurumlar kademeli olarak durma noktasına geldi. Gıda yardımı gibi milyonlarca Amerikalı’ya destek sağlayan sosyal programlar askıya alınırken, 1 milyon 400 bin kamu çalışanı ya ücretsiz izinli ya da maaş almadan çalışıyor.

HAVAYOLU TRAFİĞİNDE ÇÖKME UYARISI

Trump yönetimi, kapanmanın altıncı haftayı aşması durumunda ülke genelinde hava trafiğinin felç olabileceğini belirtti. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Philadelphia’daki basın toplantısında, “Bir hafta sonra kitlesel uçuş iptalleri, büyük gecikmeler ve bazı hava sahalarının kapanmasıyla karşılaşabilirsiniz.” dedi.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA), Şükran Günü döneminde 5 milyon 800 bin kişinin iç hatlarda seyahat edeceğini öngörüyor. Ancak 60 bini aşkın hava trafik kontrolörü ve güvenlik görevlisi maaş almadan çalışıyor. Artan devamsızlık oranlarının, havaalanlarında uzun kuyruklara ve iptallere yol açabileceği belirtiliyor.

KİLİT TARTIŞMA: SAĞLIK HARCAMALARI

Kapanmanın temel nedeni, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması konusundaki anlaşmazlık. Demokratlar, milyonlarca kişinin sağlık sigortasını karşılanabilir kılan yardımlar uzatılmadan bütçeye onay vermeyeceklerini söylüyor. Cumhuriyetçiler ise bu konunun hükümet yeniden açıldıktan sonra ele alınması gerektiğini savunuyor.

Her iki tarafın liderleri uzlaşmaya yanaşmazken, bazı ılımlı milletvekilleri çıkış yolu arıyor. Dört üyeli iki partili bir grup, pazartesi günü sigorta primlerini düşürmeye yönelik bir taslak öneri sundu.

TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR

Trump, CBS News’e verdiği röportajda “Benden haraç alınmasına izin vermem.” diyerek müzakereleri reddetti. Başkan, Demokratlara baskı yapmak amacıyla federal çalışanların işten çıkarılabileceği ve sosyal yardım programlarının kesilebileceği tehdidinde bulundu.

Salı günü yaptığı açıklamada Trump, 42 milyon kişinin gıda yardımı aldığı SNAP programının fonlarını kesmekle tehdit etti. Ancak Beyaz Saray daha sonra, mahkeme kararlarına uyduklarını ve ödemelerin “olabildiğince hızlı şekilde” yapılacağını bildirdi.