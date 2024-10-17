Tarihte bir ilk: Kuzey Kore, Güney'i "düşman devlet" olarak tanımladı

Kuzey Kore, ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'yi tarihinde ilk kez açık bir şekilde "düşman devlet" olarak tanımladı. Geçtiğimiz günlerde iki ülkeyi birbirine bağlayan yolları patlatan Kuzey Kore, ulaşım hatlarının büyük bölümünü tahrip etmişti.

Tarihte bir ilk: Kuzey Kore, Güney'i "düşman devlet" olarak tanımladı
Kuzey Kore yolları patlatmıştı: Koreler arası bağlantı tamamen kesildi

Kuzey Kore yolları patlatmıştı: Koreler arası bağlantı tamamen kesildi

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Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı.

Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle 'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

Tarihte bir ilk: Kuzey Kore, Güney'i "düşman devlet" olarak tanımladı - 1 Kuzey Kore, Güney'deki sınırda bağlantı yollarını patlatmıştı.

GÜNEY KORE DÜŞMAN DEVLET TANIMINI KINADI

Yonhap'ın haberine göre, Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

ANAYASANIN YENİDEN YAZILMASI ÇAĞRISI

lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

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