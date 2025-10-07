Tarihte bir ilk: Yenilenebilir enerji kömürü geride bıraktı

Yenilenebilir enerji kaynakları, 2025’in ilk yarısında ilk kez kömürden daha fazla elektrik üretti.

Enerji istihbarat kuruluşu Ember'in raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisindeki hızlı büyüme, küresel elektrik talebindeki artışı dahi geride bırakarak temiz enerjide “tarihi bir dönüm noktası” yarattı.

TEMİZ ENERJİ KÖMÜRÜ GERİDE BIRAKTI

88 ülkeyi kapsayan ve dünya elektrik tüketiminin yüzde 93’ünü temsil eden araştırma, 2025’in ilk altı ayında yenilenebilir kaynaklardan 5 bin 072 terawatt-saat (TWh) elektrik üretildiğini, kömürün ise 4 bin 896 TWh’de kaldığını ortaya koydu.

Bu oran, bir yıl öncesine göre yenilenebilirlerde yüzde 7,5’lik bir artışa, kömürde ise yüzde 0,3’lük bir düşüşe karşılık geliyor.

Aynı dönemde küresel elektrik talebi yüzde 2,6 artarak 369 TWh yükseldi. Ancak yeni devreye giren güneş enerjisi santralleri bu artışın yüzde 86’sını tek başına karşıladı.

Bu sayede enerji sektöründen kaynaklanan küresel karbon emisyonları yüzde 0,2 oranında azaldı.

"TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM"

Küresel Güneş Konseyi CEO’su Sonia Dunlop, bulguların temiz enerjide bir “tarihi dönüm noktası”na işaret ettiğini söyledi.

Buna karşın uzmanlar, yenilenebilir kaynakların sürekliliği sağlanmadığı sürece kömür ve doğalgazın sistemde tamamen yerini almasının zor olacağına dikkat çekiyor.

HANGİ ÜLKELER KÖMÜRÜ RAFA KALDIRDI?

Dört büyük ekonomi arasında Çin ve Hindistan, kömürden uzaklaşmada en hızlı ilerleyen ülkeler oldu. Çin, tek başına dünyanın geri kalanından daha fazla güneş ve rüzgar kapasitesi eklerken, fosil yakıt kullanımını yüzde 2 azalttı.

Buna karşın ABD ve Avrupa Birliği’nde tablo tersine döndü. ABD’de zayıf rüzgar ve hidroelektrik üretimi nedeniyle kömür kullanımı yüzde 17 arttı.

Avrupa’da ise artan elektrik talebi, yenilenebilir üretim kapasitesinin üzerinde büyüyerek fosil yakıt kullanımını yeniden tetikledi.