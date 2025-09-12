Tarihte ilk kez bir dinozor yumurtasının yaşı hesaplandı

Çin’in Shiyan kentinde bulunan 28 yumurtadan biri üzerinde yapılan çalışmada, fosilleşmiş dinozor yumurtasının yaşının yaklaşık 85,9 milyon yıl olduğu belirlendi.

Araştırma, Frontiers in Earth Science dergisinde yayımlandı.



Normalde dinozor yumurtalarının yaşı, yumurtaların bulunduğu kaya ya da volkanik kül tabakalarının dolaylı olarak tarihlendirilmesiyle hesaplanıyor.

Ancak bu yöntem, tabakaların yumurtalarla aynı dönemde oluşmamış olabileceği için kesin sonuç vermeyebiliyor.

YAŞI DOĞRUDAN HESAPLANDI



Çinli araştırmacılar, bu kez yumurta kabuğu parçalarına lazer ateşleyerek yüzeydeki mineralleri buharlaştırdı. Buharda bulunan uranyum ve kurşun atomları incelendi.

Uranyumun kurşuna dönüşüm hızı sabit olduğu için, bu izotopların oranı fosilin yaşını doğrudan ortaya koydu.

DÜNYADA İLK KEZ YAPILDI



Araştırma ekibinden Çin Bilimler Akademisi’nden jeolog Xing Cheng, “Bildiğimiz kadarıyla hem Çin’de hem de muhtemelen dünyada ilk kez dinozor yumurtalarının in situ izotopik yaşları rapor edildi” dedi.



Delhi Üniversitesi’nden paleontolog Guntupalli Prasad, yöntemin paleontoloji için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu yöntem, birçok fosilin yaşına dair belirsizlikleri ortadan kaldıracak” ifadelerini kullandı.

