Tarihte ilk! NASA 8 bin kişi arasından seçilen astronotları tanıttı

NASA, 24. astronot sınıfını tanıttı. Ay’ı ve Mars’ı keşfetmeye yardımcı olacak 10 bilim insanı, mühendis ve test pilotu, 8 binden fazla başvuru arasından seçildi.

NASA tarihinden ilk kez kadınların erkeklerden fazla olduğu ekipte altı kadın ve dört erkek yer alıyor.

Ekip iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programından geçecek. Aralarında NASA’nın Curiosity Mars keşif aracında çalışan jeolog ve geçen yıl özel bir SpaceX göreviyle yörüngeye çıkan bir mühendis de bulunuyor.

ÇİN İLE UZAY SAVAŞI VURGUSU

Geçici Yönetici Sean Duffy, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde düzenlenen törende, “Siz Amerika’nın en iyi ve en zekilerisiniz. Gelecek için cesur bir keşif planımız var ve bu planı siz gerçekleştireceksiniz. Bazıları uzaydaki liderliğimize meydan okuyor, örneğin Çinliler gibi… Kazanacağız” dedi.

NASA’nın uçuş operasyonları direktörü Norm Knight ise yeni astronotları “seçkin” ve “olağanüstü” olarak nitelendirdi. Bu yıl eklenenler arasında askeri pilotlar, eski bir SpaceX fırlatma direktörü ve tıp doktorları bulunuyor.

NASA'NIN YENİ EKİBİ

Ekipte, Hava Kuvvetleri Binbaşı Adam Fuhrmann, Deniz Kuvvetleri Komutanı Yarbay Erin Overcash, geçtiğimiz yıl milyarder Jared Isaacman ile özel bir SpaceX görevine katılan Anna Menon da yer alıyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları’ndan Lauren Edgar ise Mars’taki Curiosity görevi ve Artemis programı kapsamında Ay’a yapılacak ilk insanlı iniş projelerinde görev alacak.

Bu yeni astronotlar, ABD’nin Ay’a insan göndermede ikinci kez lider olma hedefi ve gelecekte Mars’a yapılacak görevlerde kritik roller üstlenecek.