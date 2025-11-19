Tarihteki ilk öpücük 21 milyon yaşında

Araştırmacılar öpücüğün evrimsel kökenini yeniden inşa etti.

Yeni çalışmaya göre öpüşme davranışı 21 milyon yıldan daha eski ve muhtemelen insanların ve diğer büyük insansı maymunların ortak atasının da başvurduğu bir davranıştı. Aynı araştırma, Neandertallerin de öpüşmüş olabileceğini ve hatta modern insanlarla birbirlerini öpmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Öpüşme, evrimsel açıdan “gizemli” bir davranış olarak görülüyor. Çünkü bariz bir hayatta kalma ya da üreme faydası bulunmuyor. Ancak hem birçok insan toplumunda hem de hayvanlar aleminde yaygın şekilde görülüyor.

İLK ÖPÜCÜK NASIL TANIMLANDI?

Farklı türlerdeki davranışların karşılaştırılabilmesi için bilim insanları oldukça teknik, hatta romantizmden uzak bir tanım yaptı.

Evolution and Human Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmada öpüşme, “agresif olmayan, ağız-ağız temasına dayanan, dudak veya ağız hareketinin olduğu ve yiyecek transferi içermeyen davranış” olarak tanımlandı.

Araştırmaya göre öpüşme davranışı yaklaşık 21 milyon yıl önce büyük insansı maymunlarda evrimleşti.

KUTUP AYILARINDAN ALBATROSLARA KADAR

Bilim insanları “bilimsel öpüşme tanımıyla” eşleşen davranışları kurtlarda, çayır köpeklerinde, kutup ayılarında ve hatta albatroslarda bile tespit etti. Ancak odak noktaları, insan öpücüğünün kökenini anlamak için primatlar ve özellikle büyük insansı maymunlar oldu.

NEANDERTALLER DE ÖPÜŞÜYORDU

Çalışma, Neandertallerin de muhtemelen öpüştüğünü gösteriyor. Daha önceki bir DNA araştırması, modern insanlar ile Neandertallerin aynı ağız bakterilerinden birini paylaştığını ortaya çıkarmıştı.

Bilim insanlarına göre bu, iki tür ayrıldıktan sonra yüz binlerce yıl boyunca tükürük alışverişi yaşandığı anlamına geliyor.

İLK ÖPÜCÜK NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Bu çalışma öpüşmenin ne zaman ortaya çıktığını belirlese de neden evrimleştiğine dair net bir yanıt sunamıyor. Mevcut teoriler ise şöyle:

Büyük insansı maymunlar arasındaki bakım (grooming) davranışının bir uzantısı olabilir.

Partnerin sağlığı ve uyumluluğunu yakından değerlendirme yöntemi olarak gelişmiş olabilir.

Bilim insanları, bu davranışın küçümsenmeden bilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini vurguluyor.