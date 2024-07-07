Tarlaları İsrail askerleri tarafından yok edilen Filistinli çiftçiler anlattı: "Hiçbir gelir kaynağım kalmadı"

Gazze'nin güneyindeki sahil bölgesi Al-Mawasi'deki tarlasında tank izleri hâlâ taze olan Nedal Ebu Cezer, savaşın ağaçlarına ve ürünlerine verdiği zarardan yakınıyor. AFP'ye konuşan 39 yaşındaki çiftçi, elinde sökülmüş bir domates bitkisi tutarak "Yıkıma bakın" dedi. Serasının metal iskeletini ve İsrail ordusu tarafından insani yardım bölgesi olarak belirlenen bir alanın içindeki arsaya yayılmış beyaz plastik örtüyü işaret eden Ebu Cezar, "İnsanlar tarım arazilerinde huzur içinde oturuyordu... Aniden tanklar geldi ve bize ateş açtı, sonra da (hava) saldırıları oldu." Ebu Cezer, İsrail'in haziran sonundaki operasyonunda yaklaşık 40 dönümlük arazinin tahrip edildiğini ve beş işçinin öldüğünü bildirdi.

Ancak onunki münferit bir vaka değil. Birleşmiş Milletler'in tarım ve uydu görüntü ajansları FAO ve UNOSAT tarafından haziran ayında yayınlanan ortak bir değerlendirmeye göre, savaşın başlamasından bu yana Gazze genelinde tarım arazilerinin yüzde 57'si zarar gördü. Gıda ve Tarım Örgütü'nden Matieu Henry AFP'ye yaptığı açıklamada, bu zararın Gazze'nin gıda egemenliğini tehdit ettiğini çünkü Filistin topraklarında tüketilen gıdanın yüzde 30'unun tarım arazilerinden geldiğini söyledi. Henry, "Tarım arazilerinin neredeyse yüzde 60'ı zarar görmüşse, bunun gıda güvenliği ve gıda arzı açısından önemli bir etkisi olabilir" diye ekledi.

60 yaşındaki çiftçi Ebu Mahmud Za'arab da İsrail askerlerinin 15 dönümlük arazisini, ekinleri ve meyve ağaçlarıyla birlikte yok etmesinin ardından "hiçbir gelir kaynağı kalmadığını" dile getirdi.



Za'arab, "İsrail ordusu arazinin içinden geçerek tüm ağaçları ve ekinleri tamamen yok etti. Araziyi buldozerlerle yıkıp bombaladılar ve çorak çukurlara çevirdiler" diye konuştu.

FAO verilerine göre Gazze Şeridi 2022'de ağırlıklı olarak Batı Şeria ve İsrail'e olmak üzere 44,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç etti ve bunun yüzde 60'ını çilek ve domates oluşturdu.



Tarım arazilerindeki hasar tespiti, BM'nin açlık izleme sisteminin haziran ayında Gazze'nin yüzde 96'sının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu tahmin ettiği bir döneme denk geliyor.

