Tarlaları İsrail askerleri tarafından yok edilen Filistinli çiftçiler anlattı: "Hiçbir gelir kaynağım kalmadı"

AFP haber ajansına konuşan Filistinli çiftçiler, İsrail güçlerinin Gazze'deki tarlalarını nasıl yok ettiğini anlattı. Çiftçiler, tek geçim kaynaklarının bombalandığını ve boldozerlerle tahrip edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in tarım ve uydu görüntü ajansları FAO ve UNOSAT ise savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 57'sinin zarar gördüğünü bildirdi.

Tarlaları İsrail askerleri tarafından yok edilen Filistinli çiftçiler anlattı: "Hiçbir gelir kaynağım kalmadı"

'deki Filistinli çiftçiler, askerlerinin tarlalarını ve ağaçlarını yok ettiği anları AFP haber ajansına anlattı.

Gazze'nin güneyindeki sahil bölgesi Al-Mawasi'deki tarlasında tank izleri hâlâ taze olan Nedal Ebu Cezer, savaşın ağaçlarına ve ürünlerine verdiği zarardan yakınıyor.

AFP'ye konuşan 39 yaşındaki çiftçi, elinde sökülmüş bir domates bitkisi tutarak "Yıkıma bakın" dedi.

Serasının metal iskeletini ve İsrail ordusu tarafından insani yardım bölgesi olarak belirlenen bir alanın içindeki arsaya yayılmış beyaz plastik örtüyü işaret eden Ebu Cezar, "İnsanlar tarım arazilerinde huzur içinde oturuyordu... Aniden tanklar geldi ve bize ateş açtı, sonra da (hava) saldırıları oldu."

Ebu Cezer, İsrail'in haziran sonundaki operasyonunda yaklaşık 40 dönümlük arazinin tahrip edildiğini ve beş işçinin öldüğünü bildirdi.

Tarlaları İsrail askerleri tarafından yok edilen Filistinli çiftçiler anlattı: "Hiçbir gelir kaynağım kalmadı" - 1

TARIM ARAZİLERİNİN YÜZDE 57'Sİ ZARAR GÖRDÜ

Ancak onunki münferit bir vaka değil. Birleşmiş Milletler'in tarım ve uydu görüntü ajansları FAO ve UNOSAT tarafından haziran ayında yayınlanan ortak bir değerlendirmeye göre, savaşın başlamasından bu yana genelinde tarım arazilerinin yüzde 57'si zarar gördü.

Gıda ve Tarım Örgütü'nden Matieu Henry AFP'ye yaptığı açıklamada, bu zararın Gazze'nin gıda egemenliğini tehdit ettiğini çünkü topraklarında tüketilen gıdanın yüzde 30'unun tarım arazilerinden geldiğini söyledi.

Henry, "Tarım arazilerinin neredeyse yüzde 60'ı zarar görmüşse, bunun gıda güvenliği ve gıda arzı açısından önemli bir etkisi olabilir" diye ekledi.

Tarlaları İsrail askerleri tarafından yok edilen Filistinli çiftçiler anlattı: "Hiçbir gelir kaynağım kalmadı" - 2

60 yaşındaki çiftçi Ebu Mahmud Za'arab da askerlerinin 15 dönümlük  arazisini, ekinleri ve meyve ağaçlarıyla birlikte yok etmesinin ardından "hiçbir gelir kaynağı kalmadığını" dile getirdi.

Za'arab, "İsrail ordusu arazinin içinden geçerek tüm ağaçları ve ekinleri tamamen yok etti. Araziyi buldozerlerle yıkıp bombaladılar ve çorak çukurlara çevirdiler" diye konuştu.

FAO verilerine göre Şeridi 2022'de ağırlıklı olarak Batı Şeria ve İsrail'e olmak üzere 44,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç etti ve bunun yüzde 60'ını çilek ve domates oluşturdu.

Tarım arazilerindeki hasar tespiti, BM'nin açlık izleme sisteminin haziran ayında Gazze'nin yüzde 96'sının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu tahmin ettiği bir döneme denk geliyor.

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