Tartışan mahkumlar yatağı tutuşturdu: Yunanistan'da cezaevi yangını

Yunanistan'ın Volos şehrindekicezaevinde, mahkumlar arasında çıkan şiddetli bir tartışmanın ardından başlayan yangın kaosa neden oldu.

Dört kişi hastaneye kaldırılırken, acil durum alarmı verildi.

Yunanistan basınına göre durum şu anda kontrol altına alınmış olsa da tesiste yoğun bir polis varlığı devam ediyor.

Yerel haber kaynağı e-thessalia'ya göre, dün öğleden önce mahkumlar arasında çıkan bir tartışmanın ardından bir hücrede kasıtlı olarak bir yatağın tutuşturulmasıyla yangın çıktı. Yoğun duman, hücre bloğuna hızla yayıldı.

Volos İtfaiyesi olay yerine dört itfaiye aracı ve 13 itfaiyeci taşıyan iki destek aracı gönderdi. Cezaevi personeli, acil durum ekipleri gelmeden önce yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olmaya çalıştı, ancak üç infaz koruma memuru ile bir kişi daha dumandan zehirlendi ve önlem olarak Volos Genel Hastanesi'ne nakledildi.

Hastane yetkilileri yaralananların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Yetkililer tartışmayı ve ardından çıkan yangını çevreleyen koşulları araştırmaya devam ediyor. Daha fazla huzursuzluğu önlemek için ise cezaevinde güvenliğin artıldığı bildirildi.