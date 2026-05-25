Tartışmalı İsrailli bakan bu kez İsrail Cumhurbaşkanı'yla atıştı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir “vahşetleşme” süreci olduğunu söyledi. Bu sözlerine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir 'den sert tepki geldi.

Bir ödül töreninde konuşan Herzog, İsrail toplumunun tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Herzog, “Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim,” dedi. “Ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki, şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz.”

Herzog, İsrail toplumda yayılan ve "normalleşme riski taşıyan korkunç bir vahşetleşme sürecine” karşı uyarıda bulundu.

Herzog, artan şiddete örnek olarak İsrail'deki Arap vatandaşlar arasında artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da "kanunsuz bir kalabalık" olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi.

Herzog'un açıklamalarına İsrail alıkoyduğu Gazze 'ye giden Sumud Filosu'nun katılımcılarına karşı hareketleri dünya çapında geniş çaplı kınamaya yol açan Ben-Gvir'den hemen eleştiri geldi.

Ben-Gvir, cumhurbaşkanını İsrail vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, "İsrail Devleti'nin yüz binlerce vatandaşına canavar diyen bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığına layık değildir. Nokta." diye yazdı.

Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek, İsrail toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar.