Tartışmalı Katar uçağı, ABD'ye yüzlerce milyon dolara mâl olacak

Katar’ın ABD Savunma Bakanlığı’na Başkan Donald Trump’ın “makam uçağı” (Air Force One) olarak kullanılmak üzere hediye ettiği Boeing 747 tipi uçağın, yüzlerce milyon dolar masrafa sebep olacağı ortaya çıktı.



ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, 5 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın Körfez turu sırasında büyük tartışma ve spekülasyonlara yol açan uçağın “Air Force One” olarak kullanılacak şekilde uyarlanmasının milyonlarca dolara mâl olacağını söyledi.



“MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARI GEÇEBİLİR”



Lüks bir iç döşemesi olan 13 yaşındaki uçakta güvenlik açısından önemli güncellemelerin yapılması, casusların konuşulanları dinlemesini engellemek için iletişim konusunda iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ve uçağın olası füze saldırılarını savuşturabilecek kapasiteye sahip olması gerekecek.



Meink, Kongre’de yapılan oturumda, Kongre üyelerine, uçağı “Air Force One” olarak kullanmak için yapılacak işlemlerin “muhtemelen 400 milyon dolardan az” tutacağını söyledi. Demokrat Partili vekiller ise uçağı uyarlamanın 1 milyar dolardan fazla bir maliyetinin olacağını savundu.



“BUNLAR ZATEN KARŞI KARŞIYA KALACAĞIMIZ MALİYETLERDİ”



Meink ise Hava Kuvvetleri’nin “her türlü bahsi geçen masraflarla karşı karşıya kalacağını” belirterek, “Sanırım 1 milyar dolar civarında bir rakam ortaya atıldı fakat bununla ilgili maliyetlerin çoğu zaten karşı karşıya kalacağımız maliyetlerdi” diye konuştu.



Öte yandan, hukukçular, yolsuzluk ve uygunsuz nüfuzu engelleme amacı taşıyan, yabancı hükümetlerden alınan hediyelere yönelik yasaların kapsamını sorgulamaya devam ediyor. Demokratlar uçağın ABD’ye teslim edilmesine engel olmaya çalışırken, ABD Başkanı Trump uçağı almamanın “aptallık” olacağını söylemişti.



“Air Force One” programı da son 10 yıldır ciddi gecikmeler yaşıyor. Son olarak iki yeni Boeing 747-8 uçağının teslim tarihi 2027’e, planlanandan 3 sene sonrasına ertelenmişti.



Trump, şubat ayında Florida’daki havalimanında Katar’a ait bir Boeing uçağında incelemelerde bulunmuştu.

