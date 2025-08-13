Tartışmalı sularda restleşme: Çin, ABD gemisini kovdu!

Çin ordusu, Güney Çin Denizi'nin yoğun su yolunda tartışmalı Scarborough Shoal yakınlarında seyreden bir ABD destroyerini izlediğini ve “kovduğunu” açıkladı.

ABD Donanması ise bu eyleminin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

En az 6 yıldır bu sığlıkta bilinen ilk ABD askeri operasyonu, Filipinler'in Çin gemilerini atol çevresindeki bir ikmal görevi sırasında “tehlikeli manevralar ve yasadışı müdahale” ile suçlamasından bir gün sonra gerçekleşti.

"ONAY OLMADAN GİRDİ"

Çin ordusunun Güney Cephesi Komutanlığı yaptığı açıklamada, USS Higgins'in “Çin hükümetinin onayı olmadan” sulara girdiğini bildirdi.

“ABD'nin bu hareketi Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal etti, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı ciddi şekilde zedeledi” diyen komutanlık, her zaman yüksek alarmda olacaklarını da ekledi.

Çin, Güney Çin Denizi'nin tamamının, Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam'a rağmen kendi toprakları olduğunu iddia ediyor.

ABD, Güney Çin Denizi'nde düzenli olarak “seyir özgürlüğü” operasyonları gerçekleştirerek, Çin ve diğer hak sahipleri tarafından uygulanan masum geçiş kısıtlamalarına karşı çıkıyor.

Scarborough Shoal, yıllık 3 trilyon dolardan fazla deniz ticaretinin yapıldığı stratejik Güney Çin Denizi'nde önemli bir gerilim kaynağı oldu.

İKİ ÇİN GEMİSİ ÇARPIŞMIŞTI

Manila yönetimi, bu hafta sığlıkta Çin gemilerinin eylemlerinin iki geminin çarpışmasına neden olduğunu ve bunun bölgede bilinen ilk olay olduğunu bildirdi. Çin sahil güvenlik güçleri, Filipin gemilerini sulardan çıkarmak için “gerekli önlemleri” aldığını ifade etti.

