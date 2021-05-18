Tartışmalı yasanın ardından Çin'de boşanan çiftlerin oranı yüzde 70 düştü

Bir milyar 410 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artışı, hükümeti endişelendirecek sebiyede düşmeye devam ediyor. Son açıklanan verilere göre, 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından (1949) bu yana ülkedeki en düşük doğum oranı kaydedildi.



Ülkedeki artan boşanma ile eş zamanlı olarak düşen evlilik oranını engellemek isteyen Çin hükümeti, geleneksel aile değerlerini ve evliliği teşvik etmek amacıyla 1 Ocak’ta “sakinleşme” yasasını yürürlüğe koydu.

ÇİFTLERİN BOŞANMADAN ÖNCE EN AZ 30 GÜN BEKLEMESİ GEREKİYOR

Söz konusu yasa, karşılıklı olarak boşanmak isteyen çiftlerin, ayrılıklarını resmileştirmeden önce 30 gün beklemesini gerektiriyor. Çiftler, başvuru yaptıktan sonra 30 ile 60 gün arasında düzenlenen iki randevuya gelmezlerse başvuruları otomatik olarak iptal ediliyor. Diğer taraftan, sakinleşme yasasının aile içi şiddeti içeren boşanmalar için uygulanmayacağı açıklanmıştı, ancak ülkede yaşanan birkaç kadına şiddet ve cinayet vakası bunun gerçekliği hakkında soru işaretleri uyandırdı.

KADINLAR YASAYA TEPKİLİ



Diğer taraftan, sakinleşme yasasının uygulanması özellikle kadınlar arasında öfkeye yol açtı ve gençlerden artık evlilikten uzak durma olasılıklarının daha yüksek olduğuna dair açıklamalar yaptı.



Yeni boşanma verileri, sosyal medyada tartışmaya neden olurken, kullanıcılar nsanların fikrini değiştirdikleri için mi yoksa süreç çok zorlaştırıldığı için mi boşanma oranlarının düştüğünü sorgulamaya başladı. Weibo’da bir kullancı, “Her şeyi engellemeye çalışırsanız, elbette boşanma oranları düşer. Mutluluk için evlilik değil, boşanma gerekliç Bu veriler ancak insanların yüzde 70'inin mutluluk peşinde koşma fırsatını kaybettiğini gösterebilir” dedi.

"BOŞANMAYI ENGELLEMEYE DEĞİL, BOŞANMANIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞILMALI"



Bununla birlikte uzmanlar, farklı eyaletlerdeki değişken oranlara ve Çin’in ekonomik toparlanmasına dikkat çekerek, daha fazla sonuç çıkarmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi.



Yazar ve gazeteci Lijia Zhang, “Son yıllarda, hem 'ani evlilik' hem de 'ani boşanma' moda oldu. Bekleme döneminin yakın zamanda başlatılmasının boşanmaların azaltılmasında önemli bir rol oynadığından eminim” dedi.



Şangay Sosyal Bilimler Akademisi'nde cinsiyet araştırmacısı Chen Yaya ise Guardian’a yaptığı açıklamada, boşanmanın kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl ortadan kaldıracağını ilişkin politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

ÇİN'DE ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER