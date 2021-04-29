Taş atmayla başladı, savaşın eşiğine geldiler: Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su kaynağını kullanma konusunda yaşanan gerginlik, iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etti. Tacikistan ve Kırgızistan güvenlik güçlerinin de devreye girmesiyle çıkan çatışmada 13 kişi yaralandı.

Reuters 29.04.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 15:33

Taş atmayla başladı, savaşın eşiğine geldiler: Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik

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Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd ve Kırgizistan’ın güneyindeki Batken eyaletini ayıran Isfara nehrinde bulunan su istasyonu, iki ülkeyi karşı karşıya getirdi.

Her iki ülke halkı da su kaynağının kendilerine ait olduğunu iddia ederken, tartışmalar yerini karşılıklı taş atmaya bıraktı. Kırgızistan ve Tacikistan güvenlik kuvvetleri de yerel halklara sınırda açtıkları ateşle destek verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kırgızistan vatandaşları çatışmaları bir siperin arkasından izlerken görülürken, Reuters, görüntülerin henüz teyit edilmediğini açıkladı.

Yine sosyal medyada konuyla ilişkilendirilen videolarla Tacikistan ordusunun, Kırgızistan sınıra takviye birlikler gönderdiği iddia ediliyor.

Kırgızistan Güvenlik Komitesi, Tacikistan askerlerinin havan kullanarak kendilerine ait su kaynağına saldırdığını söylerken, Tacikistan yetkilileri tam aksine kaynağın kendilerine ait olduğunu, Kırgız askerlerin kendilerine ateş açtığını iddia etti.


Son belirlemelere göre 9 Tacikistan vatandaşı yaralanırken, Kırgızistan 4 yaralı rapor etti.

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