Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli, suçlularla özdeşleşmek üzere.

Kafaya bir tas konularak, dışarda kalan kesimlerin kesilmesi nedeniyle “Tas kafa” denilen bu tarz, geçmişte pek rağbet gören bir model değildi. Ancak, bazı diziler ve suç örgütü üyelerinin bu modeli benimsemesi nedeniyle yaygınlaştı.

GEÇMİŞTE ANADOLU'DA YAYGINDI

Latin ülkelerinden yayıldığı sanılsa da, bu saç modeli çok eskiden beri Türkiye 'de biliniyor. Berbere gitmek yerine, çocuğun başına bir tas konulur, geri kalan kısım ise makas veya varsa tıraş makinası ile kesilirdi.

Kimi zaman bu saç kesimi, saçlarda zararlı böceklere karşı bir önlem olarak bile uygulandı. Anadolu'da seyyar berberler bu tarz saç keserdi ve bit gibi böceklerin kulak üstlerine, enseye yerleştiği varsayımıyla, bazı aileler bu tıraşı yaptırırdı.

Hala pratik olması, sürekli saç bakımı gerektirmemesi nedeniyle, bu modeli herhangi bir moda merakıyla yaptırmayanlar var fakat bu saç kesimi çete üyelerinin tarzı gibi algılanmaya başladı.