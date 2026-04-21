"Tas kafa" saç yasağı genişliyor mu? Yurt dışında örneği var, Türkiye'de de gündemde
21.04.2026 11:14
El Salvador okullarında “edgar” yani "tas kafa" saç kesimi bir süredir yasak. Son zamanlarda Türkiye’de de “tas kafa tıraşı yasaklandı” iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Türkiye’de gerçekten böyle bir yasak var mı?
Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli, suçlularla özdeşleşmek üzere.
Kafaya bir tas konularak, dışarda kalan kesimlerin kesilmesi nedeniyle “Tas kafa” denilen bu tarz, geçmişte pek rağbet gören bir model değildi. Ancak, bazı diziler ve suç örgütü üyelerinin bu modeli benimsemesi nedeniyle yaygınlaştı.
GEÇMİŞTE ANADOLU'DA YAYGINDI
Latin ülkelerinden yayıldığı sanılsa da, bu saç modeli çok eskiden beri Türkiye'de biliniyor. Berbere gitmek yerine, çocuğun başına bir tas konulur, geri kalan kısım ise makas veya varsa tıraş makinası ile kesilirdi.
Kimi zaman bu saç kesimi, saçlarda zararlı böceklere karşı bir önlem olarak bile uygulandı. Anadolu'da seyyar berberler bu tarz saç keserdi ve bit gibi böceklerin kulak üstlerine, enseye yerleştiği varsayımıyla, bazı aileler bu tıraşı yaptırırdı.
Hala pratik olması, sürekli saç bakımı gerektirmemesi nedeniyle, bu modeli herhangi bir moda merakıyla yaptırmayanlar var fakat bu saç kesimi çete üyelerinin tarzı gibi algılanmaya başladı.
"Tas Kafa" saç modeli, El Salvador gibi ülkelerde organize suçla özdeşleştiriliyor.
EL SALVADOR YASAKLADI
El Salvador, devlet okullarında öğrencilerin görünümüne yönelik sıkı kurullar getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında öğrencilerin “uygun saç kesimi” şartlarına uyması zorunlu hale getirildi.
Bu kuralların, özellikle Latin Amerika’da gençler arasında yaygın olan “edgar” (tas kafa) saç modelini fiilen yasakladığı yorumları yapıldı. Okullara gönderilen görsellerde bu saç stili “uygunsuz” örnekler arasında yer aldı.
Öğrencilerin okula girişte denetlenmesi zorunlu hale getirilirken, kurallara uymayanlar için yaptırım uygulanabileceği belirtildi. El Salvador’daki karar sosyal medyayı ikiye böldü.
TÜRKİYE'DE “TAS KAFA SAÇ" YASAKLANDI İDDİASI
El Salvador’daki gelişmelerin ardından Türkiye’de de “tas kafa tıraşı yasaklandı” iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Ancak Türkiye genelinde böyle bir yasak bulunmuyor.
“Tas kafa” olarak bilinen çok kısa saç modeline ilişkin ülke çapında alınmış herhangi bir resmi karar veya mevzuat değişikliği yok. Berberlerde bu saç modelinin yapılmasını engelleyen bir düzenleme de bulunmuyor.
YEREL UYGULAMALAR KAFA KARIŞTIRDI
Buna karşın bazı okullarda disiplin kuralları çerçevesinde saç ve kılık-kıyafet düzenlemeleri yapılabiliyor. Samsun’da bir lisede, öğrencilerin aşırı kısa saç modellerine sınırlama getirildiği ileri sürüldü.
Yetkililer, bu tür uygulamaların okul bazlı olduğunu ve ülke genelinde bağlayıcı olmadığını vurguluyor.
ORGANİZE SUÇLA ÖZDEŞLEŞEN SAÇ MODELİ
Bu saç modeli, El Salvador gibi ülkelerde organize suçla özdeşleştiriliyor. Türkiye'de de tartışma konusu haline gelişi benzer bir süreçten geçiyor.
"Gangster Kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.
Geçmişi 1500’lü yıllara dayanan saç modeli, ABD’de çete kültürünün bir sembolü haline gelmişti. Modelin, ABD'den sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülüyor.
Ülkede çete üyesi olduğu tahmin edilen ve yakalanan suçluların ilk önce saçları kesiliyor. Bu sayede çeteelrle ve suçla özdeşleşen bu model yerine tek düze bir görünüm elde ediliyor.
Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şahısların güvenlik kamerası görüntüleri. İkinci fotoğrafta kafasını kapüşon ile kapatan kişinin bu saç modelini tercih ettiği görülüyor.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE TAS KAFA SAÇ MODELİ
Türkiye'de işlenen pek çok cinayetin faili de bu saç modelini tercih ediyor. Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri ve Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldüren Ayberk Kurtuluş dikkat çeken örneklerden.
Bu kişilerin ortak özelliği "tas kafa" saç modelini tercih etmeleri. Özellikle İstanbul'da suç oranının yüksek olduğu bazı mahallelerde gençler bu saç modeline yoğun ilgi gösteriyor.
DİZİ-FİLM DÜNYASINDAKİ ÇETELERDE DE TERCİH EDİLİYOR
Filmlerdeki veya dizilerdeki suç anlatılarında daha “ham”, sokak tipi ve alt sınıf vurgusu taşıyan görünümler öne çıkıyor. Bu noktada Edgar ya da “tas kafa” benzeri kesimler, karakteri daha sert ve kaba göstermek açısından tercih edilir.
Türkiye'de de çok popüler olan Peaky Blinders gibi dizilerde çetelerin sıkça tercih ettiği bir model olarak öne çıkıyor. Yine bazı dizilerde savaşçı ve tehlikeli karakterlerin bu modeli tercih ettiği görülüyor.
“TAS KAFA SAÇ” NEDEN BU KADAR POPÜLER?
“Tas kafa” saç kesimi özellikle gençler arasında bir kimlik ve stil ifadesi olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tarzlar, sosyal medya etkisi ve popüler kültürle hızla yayılıyor.
Popüler kültürde yer alan suç temalı dizi ve karakterlerin etkisi, bu tarzın “sert ve maskülen” bir görüntüyle özdeşleşmesine yol açıyor.
Sosyal medya platformları, özellikle TikTok ve Instagram’da yayılan akımlar da bu trendin hızla yayılmasını sağlıyor.