TASS: Kuzey Denizi'de ABD petrol tankerine çarpan gemide 5 Rus vatandaşı vardı

Rus devlet ajansı TASS'ın Londra'daki Rus büyükelçiliğinden aktardığına göre, İngiltere'nin kuzeydoğusu açıklarında sabit duran bir ABD yakıt tankerine çarpan Solong adlı konteyner gemisinde beş Rus vatandaşı bulunuyordu.



Büyükelçilik, İngiliz polisi tarafından ağır ihmal sonucu adam öldürme şüphesiyle tutuklanan 59 yaşındaki kaptanın Rus olduğunu doğruladı.



Portekiz bandıralı Solong, pazartesi günü belirgin bir açıklama olmaksızın, ABD ordusu için jet yakıtı taşıyan daha büyük Stena Immaculate tankerine çarpmıştı.

Mürettebattan biri kayıp ve öldüğü tahmin ediliyor.