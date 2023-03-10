"Türkiye'nin gücü ve devletinin varlığı ile bu felaketten en erken sürede kurtulacağına ve yaralarını saracağına inanıyorum. Depremin yaşandığı bölgelerde yeni gelişme ve teknolojiler ışığında yapılaşmaya gidilecek ve bir daha böyle felaketin yaşanmasına müsaade edilmeyecektir. Türkiye'nin depremin yaralarını en kısa sürede saracağına inanıyor ve güveniyorum."



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda depremzedenin KKTC'deki yakınlarının yanına geldiğini belirten Tatar, "KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız. Misafirlerimizin süreci rahat atlatabilmeleri için gerekli önlemleri aldık ve ilgili kuruluşlara talimatlar verildi." dedi.

Tatar, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve onlar ile ilgili süreçlerin devlet tarafından yakından izlendiğini söyleyerek ülkedeki depremzede sayısının İçişleri Bakanlığı tarafından belli zaman aralıklarıyla açıklandığını ifade etti.



Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren 49 KKTC vatandaşının bir bölümünün kaldığı Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'deki yıkılan oteller ile ilgili dosyaların hazırlanarak adli sürecin devam ettiğini belirten Tatar, "Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için resmi başvuruları yaptık. Adalete ve yargıya sorumluların gerekli cezaları alması anlamında güveniyoruz." dedi.



Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC yurttaşını kaybettiklerini hatırlatan Tatar, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki otel ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. İlk incelemelerde, otel inşaatında ihmal ve sorumsuzluk olduğu görüldü. Konuyla ilgili aldığımız kararları Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla resmen ilettik. Ayrıca ben Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüm. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Valiliğine gerekli müracaatlar yapıldı. Otel enkazından gerekli numuneler alındı. Otel sahipleri ve sorumlularından tutuklananlar oldu. Giden canlarımıza sebep olan hata ve ihmalin sorumlularının yargılanma sürecini takip ediyoruz."