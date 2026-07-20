Tate kardeşlerin skandalları bitmiyor. 59 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkacaklar

Sosyal medya fenomenleri Andrew ve Tristan Tate, İngiltere'nin iade talebi doğrultusunda ABD 'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı, gözaltı işleminin ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

İngiltere, Tate kardeşlerin 2010-2017 yılları arasında ülkenin doğusunda yedi kadına yönelik cinsel suçlar işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iadesini talep etti.

ANDREW TATE HAKKINDA 42 SUÇLAMA VAR

Savcılık, kendisini "mizojinist" olarak tanımlayan Andrew Tate'in aralarında tecavüz , insan kaçakçılığı, çocuk istismarı görüntülerine ilişkin suçlar ve saldırının da bulunduğu toplam 42 suçlamayla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kardeşi Tristan Tate hakkında ise tecavüz, cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı dahil 17 ayrı suçlama bulunuyor.

Yetkililer, yeni deliller ve dört ek mağdurun ifadeleri doğrultusunda dosyaya yeni suçlamaların eklendiğini açıkladı.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

Tate kardeşlerin avukatı Joseph McBride, müvekkillerinin bugün Miami Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını ve İngiltere'nin iade talebine itiraz edeceklerini söyledi.

McBride, kardeşlerin suçsuz olduğunu savunarak, Romanya'da devam eden yargı süreci sonuçlanmadan İngiltere'nin iade talebinde bulunmasının iki ülke arasında var olduğu öne sürülen anlaşmaya aykırı olduğunu iddia etti.

Avukat ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tate kardeşlerin siyasi görüşleri nedeniyle hedef alındığını ve hücre hapsinde tutulduklarını öne sürdü.

ROMANYA'DAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Andrew ve Tristan Tate hakkında Romanya'da da yürütülen ayrı bir ceza soruşturması bulunuyor. Kardeşler bu suçlamaları da reddediyor.