Tatil köyünde sahte kar skandalı: "Zekama hakaret edildi"

Çin'in güneybatısındaki Çengdu şehrinde bulunan bir tatil köyü, sahte kar kullandığı öğrenilince ziyaretçilerden tepki topladı ve ardından özür diledi.



Çengdu'daki yeni tesis, Çin Yeni Yılı etkinlikleri için kapılarını açtı. Ancak, ocak ayında faaliyete geçen tatil köyünde misafirler sahte karı fark etti ve bu durumu sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşımlarda, birçok ziyaretçi kandırıldıklarını belirtti. Bir kullanıcı, "İnternet çağında tatil tesisleri doğru bilgi paylaşmalı ve yanlış reklamdan kaçınmalı. Aksi takdirde, sadece kendi imajlarını zedelemiş olurlar" şeklinde tepki gösterdi. Başka bir turist ise, "Kandırıldım, zekama hakaret edildi!" ifadesini kullandı.



Sahte karla karşılaşan bir diğer ziyaretçi ise, "Kar görmek için geldim ama pamuk gösterdiniz. Ne diyeceğimi bilmiyorum," diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.



Tatil köyü, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Karlı bir atmosfer yaratmak amacıyla pamuk satın aldık. Ancak beklenen etkiyi oluşturmadı ve ziyaretçiler üzerinde kötü bir izlenim bıraktı" dedi. Tesis, durumdan dolayı özür dileyerek ziyaretçilerin ücretlerinin geri ödeneceğini duyurdu. Ayrıca, şikayetler üzerine geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

