Tatile giden sevgilisini kıskandı, sahte ihbar yüzünden 8 ay hapis cezası aldı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Joshua Lowe, kız arkadaşının Karayipler'e ailesiyle birlikte tatile çıkmasına sinirlenince akılalmaz bir yola başvurdu. Geriye evcil hayvanlara bakmak için bırakıldığını düşünen Lowe, Carnival Corp şirketine gönderdiği bir e-postada gemide bomba olabileceğini öne sürdü.



"Sanırım birisi Sunrise kruvaziyer geminize bomba koymuş olabilir" sözleriyle başlayan e-posta sonrası gemi yetkilileri alarma geçti. Ocak 2024’te Miami’den yola çıkan Sunrise adlı yolcu gemisi, Jamaika’ya doğru seyrederken limana dönmek zorunda kaldı. Savcılara göre gemideki binden fazla oda bomba şüphesiyle arandı.



Yapılan soruşturma sonucunda FBI ajanları tehdit e-postasının izini Lowe’a kadar sürdü. İfadesinde, ailesinin kendisini evde bırakıp tatile gitmesine sinirlendiğini ve bu nedenle böyle bir tehditte bulunduğunu itiraf etti.



ABD Savcı Yardımcısı Nils Kessler, “Bomba tehdidinde bulunan herkes sözünün ciddiye alınacağını bilmelidir. Neyse ki bu olay fiziksel bir zararla sonuçlanmadı” dedi. Pazartesi günü mahkemeye çıkan Joshua Lowe, sahte bomba tehdidi suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçun yasal karşılığı, en fazla 5 yıla kadar hapis cezası olabiliyor.

"BOMBA TEHDİTLERİ ASLA BİR ŞAKA DEĞİLDİR"



Lowe, duruşma sırasında “Bunların hepsi benim hatam ve tüm sorumluluğu üstleniyorum” ifadelerine yer verdi.



Konu hakkında açıklama yapan ABD Savcısı Mark Totten, “Her türlü kitlesel şiddet tehdidini ciddiye alıyoruz. Bu tarz sahtekârlıklar hem kamu güvenliğini tehlikeye atıyor hem de kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor” dedi.



FBI Michigan Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Cheyvoryea Gibson ise “Bomba tehditleri asla bir şaka değildir. Bu tür davranışlar son derece sorumsuzcadır ve ciddi sonuçlar doğurur” açıklamasında bulundu.

