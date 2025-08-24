Tatili iptal etmek istemeyen çift, çocuklarını havalimanında bıraktı

Fransa'nın Barcelona kentindeki El Prat Havalimanı’nda Fas’ın Kazablanka kentine gitmek üzere uçağa binen bir çift, 10 yaşındaki oğullarını pasaportunun süresi dolduğu için terminalde tek başına bıraktı.

POLİS TESPİT ETTİ

Havalimanı polisi, terminalde tek başına dolaşan çocuğu bulunca kimliğini belirledi ve anne-babasının çoktan uçağa bindiğini öğrendi. Bunun üzerine uçak durduruldu ve aile sorguya alındı.



Çift, tatillerini iptal etmek istemedikleri için çocuklarını havalimanında bırakıp bir akrabalarını arayarak gelip almasını istediklerini söyledi.

Ancak bu açıklama polisi ikna etmedi. Yetkililer, çiftin hem çocuğu terk etmekle hem de uçuşta gecikmeye sebep olmakla suçlandığını duyurdu.