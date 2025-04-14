Tavşan Adası’nda tavşanlara kötü muameleye hapis cezası

Japonya’da “Tavşan Adası” olarak da bilinen Okuno Adası’nda yedi tavşanı öldürdüğü ya da yaraladığı tespit edilen bir sanığa 3 yıl ertelemeli 1 yıl hapis cezası verildi.



Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya’nın batısındaki adada yedi tavşanı öldürmek ya da yaralamak ile suçlanan 25 yaşındaki Riku Hotta’nın karar duruşması bugün görüldü. Hiroşima Bölge Mahkemesi, kararında, sanığın tavşanlara tekme atarak ya da ağızlarına makas sokarak kötü muamelede bulunma suçunu sabit gördü.



Mahkeme Hakimi Wataru Shimazaki, söz konusu eylemi “kötü niyetli” sözleriyle tarif ederek kınadı, sanığın suçlamaları kabul ettiğini ve eylemi üzerine düşündüğünü belirtti.



Hotta, ocak ayında hayvanlara kötü muamele iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Hotte’nin bunun öncesinde bir tavşana tekme attığı görülmüş, tavşan sonrasında hayatını kaybetmişti.

Okuno Adası’nda yaklaşık 500 adet yarı yabani tavşan yaşıyor. Japonya Çevre Bakanlığı, yaşanan son olayın ardından adaya ek güvenlik kameraları yerleştirmeyi değerlendiriyor.

