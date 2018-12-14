Dünyada en çok tüketilen et türü olan tavuklardan yeryüzünde 23 milyar adet bulunuyor.

Royal Society Open Science dergisinden yayınlanan araştırmaya göre tavukların milyon yılda tamamlayacağı evrim, endüstrileşmenin etkisi ve yoğun üretim ile 60 yıla sığdırıldı.

Carys Bennett ve Jan Zalasiewicz önderliğinde, Leicester Üniversitesi’ndeki bilim insanları araştırma için 2 bin yıla ait veriler çerçevesinde evcilleştirilmiş tavuklar, vahşi tavuklar ve kırmızı hint kuşu denilen tavuk türü karşılaştırıldı.

Araştırmada, 8 bin yıl önce evcilleştirilen tavuğun 1950'li yıllardan sonra artan büyüme hızıyla yeni bir tür haline geldiğine işaret ediliyor. Aynı şekilde tavuğun iskeletinin de değişime uğradığı belirtiliyor.

Araştırma ekibinin önderlerinden Zalasiewicz, normal şartlarda hayvanların yeni bir biçim alması milyonlarca yıl sürerken tavukların değişiminin ise sadece 60 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini belirtiyor.

The Poultry Site

Kanadalı bilim insanlarının 2015 yılında yaptığı araştırmada da tavukların geçirdiği değişime dikkat çekilmişti. Buna göre, 1957 senesinin verilerine göre 56 günde tavuklar 900 gram ağırlığa kavuşurken, günümüzde söz konusu rakam 4,2 kilograma çıktı.



Vahşi tavuklar 11 seneye kadar yaşarken, endüstriyel tavukların ömrüyse sadece 50 gün.