Tayfun barajı yıktı, Vietnam felaketten döndü

Vietnam'ın Lang Son eyaletindeki Bac Khe hidroelektrik santraline ait barajın yaklaşık 10 metrelik kısmı çöktü. Baraj gölünden on binlerce ton suyun taştığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bölgedeki toplam 300 nüfuslu dört köyün tahliyesinin süratle yapıldığı ve bu nedenle can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediliyor.



Vietnamlı yetkililer başka olası çökme olaylarına karşı önlem olarak bölgedeki tesislerde inceleme başlatıldığını açıkladı. Aşırı yağış sebebiyle başta Hanoi olmak üzere Vietnam'ın büyük bölümünde sel ve su baskınları yaşanmaya devam ediyor.

Vietnam'da geçen haftaki Bualoi Tayfunu nedeniyle de en az 49 kişi öldü, 16 kişi kayboldu ve 153 kişi yaralandı. Bualoi nedeniyle meydana gelen sellerde 169 bin konut da hasar gördü.