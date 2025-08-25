Tayfun karaya vuracak: Ülkede hayat durdu, askerler hazır bekliyor
Vietnam, yılın en güçlü tayfunu Kajiki nedeniyle alarma geçti. 40 binden fazla kişi tahliye edilirken, uçuşlar iptal edildi ve okullar kapatıldı. Ülke genelinde 300 binden fazla asker olası kurtarma operasyonları için hazır bekletiliyor.
Vietnam'ın ulusal hava durumu ajansına göre saatte 166 kilometre hızla ilerleyen Kajiki Tayfunu, giderek karaya yaklaşıyor. Bu hız, Atlantik ölçülerine göre Kategori 2 kasırgaya denk geliyor.
40 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Devlet medyası VNA’nın aktardığına göre, pazartesi sabahı itibarıyla alçak kıyı bölgelerindeki 40 binden fazla kişi tahliye edildi. Halkın 11.00–18.00 saatleri arasında evlerinden çıkmamaları istendi.
Başbakan Pham Minh Chinh, tayfunun şiddetli yağış, ani sel ve heyelan riski barındırdığını vurguladı. Hükümet pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Bu son derece tehlikeli, hızlı ilerleyen bir fırtına” ifadelerini kullandı.
EN ÇOK TEHDİT ALTINDAKİ İLLER
Kajiki’nin pazartesi akşam saatlerinde Thanh Hoa ve Nghe An eyaletlerinde karaya vurması bekleniyor. Thanh Hoa, başkent Hanoi’nin yaklaşık 166 kilometre güneyinde bulunuyor.
Yetkililer, geçen yıl 300 kişinin ölümüne yol açan ve büyük yıkım bırakan Yagi Tayfunu ile karşılaştırma yaptı. Kajiki, Yagi’den daha zayıf olsa da hala yıkıcı rüzgarlar ve sel riski taşıyor.
UÇUŞLAR VE OKULLAR İPTAL
Devlet medyasına göre iki bölgesel havalimanı kapatıldı, çok sayıda uçuş iptal ya da ertelendi. Thanh Hoa’da okullar iki günlüğüne tatil edildi.
Pazar günü itibarıyla bazı bölgelerde toplam 587 bin kişi için tahliye planı devreye alındı. Balıkçı teknelerinin açılması yasaklandı, baraj ve setler güçlendirildi.
300 binden fazla asker görevlendirilirken donanma, sahil güvenlik ve hava kuvvetleri olası kurtarma operasyonları için hazır bekletiliyor.
ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ
Meteoroloji yetkilileri, deniz seviyesinin bazı bölgelerde 3,5 metreyi aşabileceğini, 1,5 metreye varan fırtına dalgaları görülebileceğini bildirdi. Tarım arazilerinin sular altında kalması, mahsullerin yok olması ve hayvanların telef olmasından endişe ediliyor.
