Tayfun karaya vuracak: Ülkede hayat durdu, askerler hazır bekliyor

EN ÇOK TEHDİT ALTINDAKİ İLLER



Kajiki’nin pazartesi akşam saatlerinde Thanh Hoa ve Nghe An eyaletlerinde karaya vurması bekleniyor. Thanh Hoa, başkent Hanoi’nin yaklaşık 166 kilometre güneyinde bulunuyor.



Yetkililer, geçen yıl 300 kişinin ölümüne yol açan ve büyük yıkım bırakan Yagi Tayfunu ile karşılaştırma yaptı. Kajiki, Yagi’den daha zayıf olsa da hala yıkıcı rüzgarlar ve sel riski taşıyor.



UÇUŞLAR VE OKULLAR İPTAL



Devlet medyasına göre iki bölgesel havalimanı kapatıldı, çok sayıda uçuş iptal ya da ertelendi. Thanh Hoa’da okullar iki günlüğüne tatil edildi.



Pazar günü itibarıyla bazı bölgelerde toplam 587 bin kişi için tahliye planı devreye alındı. Balıkçı teknelerinin açılması yasaklandı, baraj ve setler güçlendirildi.



300 binden fazla asker görevlendirilirken donanma, sahil güvenlik ve hava kuvvetleri olası kurtarma operasyonları için hazır bekletiliyor.



ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ



Meteoroloji yetkilileri, deniz seviyesinin bazı bölgelerde 3,5 metreyi aşabileceğini, 1,5 metreye varan fırtına dalgaları görülebileceğini bildirdi. Tarım arazilerinin sular altında kalması, mahsullerin yok olması ve hayvanların telef olmasından endişe ediliyor.