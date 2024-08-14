Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'i görevden alıyor

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'i "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azledilmesi yönünde karar aldı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'i görevden alıyor

Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle azli istenen Başbakan Thavisin'e ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla Thavisin'in azlini onayladı.

Karara göre, Parlamento yeni bir başbakanı onaylayana kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 23 Mayıs'ta, ülkedeki 40 senatörün imzasıyla Başbakan Srettha Thavisin'in görevden azlinin istendiği dilekçeyi kabul etmişti.

CHUENBAN RÜŞVETTEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın avukatı sıfatıyla, arazi satın alma davasına bakan hakime 2 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 1,8 milyon lira) rüşvet vermeye çalıştığı gerekçesiyle 2008'de altı ay hapis yatan Chuenban, 2024 Nisan sonunda yapılan atamayla kabine üyesi olmuştu.

Atamaya karşı çıkan 40 senatör, "hüküm giymiş suçlu" olan Chuenban'ın bakan olma yeterliliği bulunmadığının Başbakan Thavisin tarafından bilinmesi gerektiğini öne sürmüş ve "hukuksuz atama" yaptığı gerekçesiyle başbakanın görevden azlini talep eden dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunmuştu.

Chuenban, tartışmalar üzerine 21 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

ABD’de parvovirüs vakalarında büyük artış

ABD’de parvovirüs vakalarında büyük artış

Twitter'a dava açan eski çalışan rekor tazminat kazandı

Twitter'a dava açan eski çalışan rekor tazminat kazandı

Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı"

Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı"

İsrail basını: ABD, ateşkes ve esir takası için yeni bir öneri sunacak

İsrail basını: ABD, ateşkes ve esir takası için yeni bir öneri sunacak

Afrin'de bombalı saldırı: 2 yaralı

Afrin'de bombalı saldırı: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...