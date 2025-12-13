Tayland Başbakanı parlamentoyu feshetti

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un söz konusu adımı beklenenden erken attığı belirtiliyor. Muhalefetin güvenoyuna gitme hazırlıkları ve hükümetin azınlık konumu, yönetimin “istikrarlı ve verimli şekilde devam edemeyeceği” gerekçesiyle öne çıktı. Kraliyet Gazetesi’nde yayımlanan kararda, çözümün yeni bir seçim olduğu vurgulandı.

Tayland ve Kamboçya birbirini saldırılardan sorumlu tutarken, son çatışmalarda Tayland’ın hava saldırıları düzenlediği ve tank kullandığı bildirildi.

Yasa gereği seçimlerin fesih tarihinden 45–60 gün sonra yapılması gerekiyor; bu da sandığın ocak sonu veya şubat başında kurulacağı anlamına geliyor.

“GÜCÜ HALKA İADE ETMEK İSTİYORUM”

Anutin, perşembe gecesi yaptığı paylaşımda “gücü halka iade etmek istediğini” söyleyerek fesih kararının sinyalini vermişti. Koalisyon ortağı Halk Partisi’nin verdiği desteği çekmesi ve Anutin için güvensizlik önergesi hazırlama kararı da süreci hızlandırdı.

Eyaletlerdeki tahliye merkezlerinde kalan sınır bölgesi sakinleri ise siyasi çekişmelerden çok çatışmaların sona ermesini ve geçim koşullarının iyileşmesini istiyor.

TRUMP'TAN “ATEŞKES” AÇIKLAMASI

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında bir süredir devam eden çatışmalar konusunda iki ülke lideriyle yaptığı görüşmeler sonucu, tarafların ateşkesi kabul ettiğini belirtti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile "uzun süredir devam eden savaşlarının yeniden alevlenmesiyle" ilgili çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. ABD Başkanı, "Bu akşamdan itibaren ateşkes ilan etmeyi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yardımıyla, şahsım ve kendileriyle yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki son çatışmaları yorumlayan Trump, "Bu, başlangıçta çok sayıda Tayland askerini öldüren ve yaralayan yol kazasıydı, ancak Tayland yine de çok güçlü bir şekilde karşılık verdi." değerlendirmesinde bulundu.

TAYLAND-KAMBOÇYA ANLAŞMAZLIĞI



Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.



Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.



Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken hala süren son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.