Tayland Başbakanı yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub yaptığı açıklamada, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği resmi Kamboçya ziyaretinin ardından rahatsızlandığı ve Perşembe gecesi başkent Bangkok'taki bir hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Sözcü Houngsub, Başbakan Shinawatra'nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetlerinin olduğunu ve bir süre doktor gözetimi altında kalacağını ifade etti. Houngsub, Shinawatra'nın bugünkü programlarının iptal edildiğini aktardı.

Shinawatra'nın eşi Pitaka Suksawat'ın sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, Shinawatra'nın istirahat halinde olduğu görüldü. Pitaka Suksawat paylaşımında, "Beni kim uyardıysa dinlemedim. Sonunda vücudum bunun üstesinden gelemeyeceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN EN GENÇ BAŞBAKANI

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin ardından göreve gelen 38 yaşındaki Paetongtarn Shinawatra, ülkenin en genç başbakanı ve eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın da kızı.

Shinawatra 23-24 Nisan'da Kamboçya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti.