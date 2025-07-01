Tayland başbakanına "amca" cezası: Telefon kaydı sızdı, görevden uzaklaştırıldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin sızdırılması üzerine istifa etmesi yönünde artan baskılara maruz kalan Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevden uzaklaştırdı.

Paetongtarn'ın Hun Sen'e “amca” diye hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı eleştirdiği ses kaydı, halkın öfkesine yol açtı ve görevden alınması için yazılan dilekçe mahkeme tarafından incelendi.

Bu durum Paetongtarn'ı, son 20 yıldır Tayland siyasetine hakim olan güçlü Shinawatra klanında görev süresini tamamlamadan iktidarı kaybeden üçüncü siyasetçi yapabilir.

Başbakanın, savunmasını sunmak için 15 günü var.

BBC'nin bildirdiğine göre bu süre zarfında Başbakan yardımcısı ülkenin vekil lideri olarak görev yapacak. Ancak Paetongtarn, görevden alınmadan saatler önce onaylanan kabine değişikliğinin ardından yeni bir atama ile kültür bakanı olarak kabinede kalmaya devam edecek.

