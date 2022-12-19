Tayland donanmasına ait gemi battı

Son dakika haberi!

Güçlü rüzgarlar pazar akşamı HTMS Sukhothai korvetinde elektrik sistemini devre dışı bıraktı.



Tayland Kraliyet Donanması, deniz suyunu çıkararak gemiye yardım etmeye çalışmak için mobil pompa makineli üç fırkateyn ve iki helikopter gönderdi, ancak kuvvetli rüzgarlar nedeniyle görev yarıda kaldı.



Güç kaybı nedeniyle daha fazla deniz suyu çeken gemi yan yatarak battı.



Olay, savaş gemisinin Prachuap Khiri Khan eyaletinin Bangsaphan ilçesindeki iskeleden 32 kilometre uzakta denizde devriye gezdiği sırada meydana geldi.

Gemideki 106 mürettabattan 75'i kurtarılırken, 31'ini arama çalışmaları devam ediyor.

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