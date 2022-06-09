Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

Tayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 10:40

Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

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'da esrar yetiştirmek ve bulundurmak yasal hale geldi. Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren 1 milyon kenevir fidanı dağıtmayı planladığını bildirdi.

Hükümet yetkilileri, esrarı yalnızca tıbbi kullanım için teşvik ettiğini söyleyerek, halka açık yerlerde eğlence amaçlı kullananlara 3 ay hapis ve 25 bin Tayland bahtı (780 dolar) para cezası uygulanabileceği konusunda uyardı.

"ESRAR ALTIN GİBİ DEĞERLİ BİR ŞEYDİR"

Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, " kullanmayı bilmeliyiz. Farkındalığımız varsa, esrar altın gibi değerli bir şeydir ve tanıtılmalıdır" dedi.

Tayland hükümeti, vatandaşlara 1 milyon kenevir fidanı dağıtacak. Tayland hükümeti, vatandaşlara 1 milyon kenevir fidanı dağıtacak.

Bakanlığın ek önlemler alacağını belirten Charnvirakul, hükümetin halkı kontrol ve cezalandırmak için devriye gezmek ve yasaları kullanmak yerine bu konuda daha iyi "farkındalık oluşturmayı" tercih ettiğini belirtti.

Charnvirakul, öte yandan esrarın etkin maddesi olan tetrahidrokanabinol (THC) miktarının yüzde 0,2'den fazla olması durumunda yasa dışı kabul edileceğini vurguladı.

Esrar satmanın da suç olmaktan çıktığı Tayland'da yetkililer, yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı sağlamasını umuyor ancak ticari kenevir ürünlerinin ülke dışına çıkarılması yasak.

Hükümet esrara ilişkin suçlar sebebiyle cezaevinde bulunan 4 bin kişiyi de tahliye etmeyi planlıyor.

Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

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