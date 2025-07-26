Tayland-Kamboçya çatışması ikinci gününde

Güneydoğu Asya'da komşular arasındaki sınır çatışmaları büyüyerek devam ediyor.



Hem Tayland'ın hem de Kamboçya'nın 100 yıldır hak iddia ettiği sınır bölgesinde çatışmalar nedeniyle on binlerce sivil tahliye edildi.

Kamboçya, Tayland'ın UNESCO dünya mirasında listesindeki Preah Vihear (priya vehear) tapınağını vurduğunu iddia etti. Tayland'dan yalanlama geldi.



SİVİLLERE SALDIRI SUÇLAMASI



Kamboçya'nın sivillere saldırdığını söyleyen Bangkok hükümeti, çatışmaların "savaşa doğru ilerleyebileceği" uyarısı yaptı.

Kamboçya ise sivillere saldırdığı iddialarını reddederek, Tayland'ın siviller üzerinde misket bombaları kullandığını iddia etti.



Kamboçya'nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanmaya hazırlanıyor.

Tayland ise buna karşı çıktı. Dışişleri bakanlığı "üçüncü bir ülkeye ihtiyaç yok, müzakereye hazırız" açıklaması yaptı.

Malezya'nın iki ülke arasında arabuluculuk yapmasının uygun olduğu duyruldu.



MAYIN PATLAMASIYLA BAŞLADI



Çatışmalar bir Taylandlı askerin Kamboçya sınırında mayın patlaması sonucu yaralanmasının ardından başlamıştı.

Tayland F16 uçağıyla Kamboçya sınırına saldırmış, Kamboçya ise ağır top ateşi açmıştı.

Her iki taraf da önce diğerinin saldırdığını iddia ediyor.

