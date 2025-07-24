Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: Hava saldırısı düzenlendi

İki komşu Güneydoğu Asya ülkesi Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktığı bildirildi. Taylandlı yerel bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün erken saatlerde Kamboçya tarafından açılan ateş sonucu en az iki Taylandlı sivilin hayatını kaybettiğini, iki kişinin yaralandığını söyledi.



Yerel yetkilinin verdiği bilgilere göre, Tayland’daki 86 köyde yaşayan 40 bin kadar sivil de güvenli bölgelere tahliye edildi.



“TAYLAND ORDUSU KAMBOÇYA GÜÇLERİNE SALDIRDI”



Kamboçyalı bir güvenlik kaynağı ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, iki ülke sınırındaki iki tapınağın yakınlarında bugün yerel saatle sabah saatlerinde yeniden şiddet olaylarının patlak verdiğini bildirdi.



Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, konuya ilişkin açıklamasında, “Tayland ordusu, ülkenin egemen topraklarını savunmak için konuşlandırılmış Kamboçya güçlerine silahlı saldırı düzenleyerek Kamboçya Krallığı’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir” dedi.



Kamboçya silahlı kuvvetlerinin bunun üzerine meşru müdafaa hakkını kullandığını savunan sözcü, eylemlerinin uluslararası hukukla tam uyum içinde olduğunu, Tayland’ın saldırısını püskürtme ve Kamboçya’nın egemenliği ile toprak bütünlüğünü koruma amacı taşıdığını söyledi.



“ÖNCE İHA, SONRA SALDIRI”



Tayland ordusunun paylaştığı bilgilere göre ise olay yerel saatle 07.35’te (Türkiye saatiyle 03.35) sıralarında başladı. Ta Muen tapınağını koruyan Tayland birimi Kamboçya’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu tespit etti. Ordunun açıklamasına göre, biri elinde bomba olmak üzere altı Kamboçya askeri Tayland’a ait askeri noktanın önündeki çite yaklaştı. Tayland askerleri Kamboçyalı askerleri uyarmak için seslendi; Kamboçya güçleri saat 08.20 sıralarında Tayland üssüne yaklaşık 200 metre mesafede bulunan tapınağın doğu tarafından ateş açtı.



Tayland’ın geçici başbakanı Phumtham Wechayachai, “Bu durumun dikkatlice ele alınması gerekiyor. Uluslararası hukuka uygun hareket etmeliyiz. Egemenliğimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

TAYLAND: HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ



Öte yandan, Taylandlı askeri bir yetkili, ülkenin Kamboçya sınırında altı F-16 konuşlandırmak için hazırlık yaptığı bilgisini verdi.

Ardından Tayland ordusundan yapılan açıklamada, Tayland'ın Kamboçya'ya ait iki askeri hedefe hava saldırısı düzenlediği belirtildi.



TAYLAND-KAMBOÇYA HATTINDA TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI



Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.



Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.



Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.



Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvurduklarını bildirmişti.