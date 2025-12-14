Tayland–Kamboçya sınırında çatışmalar yükseliyor. Köprü yıkıldı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tayland yetkilileri, pazar günü Kamboçya’dan atıldığı belirtilen bir roketin 63 yaşında bir sivili öldürdüğünü duyurdu. Bu olay, son bir haftada çatışmaların doğrudan yol açtığı ilk sivil ölüm olarak kayda geçti.

İki Güneydoğu Asya ülkesi arasındaki gerilim, Mayıs ayında bir Kamboçyalı askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından yıl boyunca zaman zaman alevlenmişti. Son bir haftada ise çatışmalar yeniden yoğunlaştı ve Tayland ile Kamboçya, 508 millik sınır hattının birçok noktasında ağır silahlar kullandı.

Tayland ordusu köprünün yıkıldığını doğrularken, Kamboçya tarafı ise Tayland’ı sivil altyapıyı hedef almakla suçladı. Çatışmaların yol açtığı yıkım nedeniyle çok sayıda sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı; her iki ülkede de mülteci kampları dolmaya başladı.

ART ARDA SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI İLAN EDİLDİ

Tayland’da ilan edilen yeni sokağa çıkma yasağı, Kamboçya sınırındaki Trat eyaletinin beş ilçesini kapsıyor. Turistik Koh Chang ve Koh Kood adaları ise yasak kapsamı dışında bırakıldı. Daha önce doğudaki Sakeo eyaletinde ilan edilen askeri sokağa çıkma yasağı da yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Resmi açıklamalara göre, son bir haftada yaşanan çatışmalarda yaklaşık 20’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar, Temmuz ayında Malezya’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi fiilen sona erdirdi. Ateşkesin sağlanmasında, taraflara ticari ayrıcalıkları askıya almakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısının etkili olduğu belirtilmişti. Trump, cuma günü iki ülkenin “tüm ateşi durdurma konusunda anlaştığını” duyurmuştu. Ancak hafta sonu boyunca çatışmaların devam ettiği bildirildi.

ÇATIŞMANIN KÖKENİ

Tayland–Kamboçya sınır anlaşmazlığının temelinde, 1907 yılında Fransız sömürge yönetimi döneminde çizilen bir harita bulunuyor. Tayland, bu haritanın hatalı olduğunu savunuyor. Gerilim, 1962’de Uluslararası Adalet Divanı’nın tartışmalı bölgenin egemenliğini Kamboçya’ya vermesiyle daha da derinleşmiş ve karar, Tayland’da uzun yıllardır tepkiyle karşılanıyor.

Yetkililer, diplomatik çabalara rağmen sahadaki durumun kırılganlığını koruduğunu ve çatışmaların kontrolsüz biçimde yayılma riskinin sürdüğünü vurguluyor.