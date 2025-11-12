Tayland-Kamboçya sınırında ateş açıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Tayland, Kamboçya ile imzaladığı barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamasının ardından iki ülke sınırında çatışma çıktı.



Tayland-Kamboçya sınırında gerilim yeniden artıyor. Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland birliklerinin yerel saatle 15.50 civarında tartışmalı bir sınır köyü yakınlarında ateş açtığı öne sürüldü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Tayland Ordu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise ilk önce Kamboçyalı askerlerin Tayland'a ateş açtığını savundu. Suvaree, "Tayland güçleri siper aldı ve çatışma kurallarına uyarak uyarı ateşi açtı. Olay, sakinlik sağlanana kadar yaklaşık 10 dakika sürdü" diye konuştu. Suvaree Tayland tarafında can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Tayland'ın, Sa Kaeo eyaletindeki Ban Nong Ya Kaew köyünün bir parçası olduğunu, Kamboçya'nın ise Banteay Meanchey eyaletindeki Prey Chan köyünün bir parçası olduğunu iddia ettiği tartışmalı sınır yerleşimi, daha önce de çatışmalara sahne olmuştu.



ANLAŞMAYI SÜRESİZ ASKIYA ALMIŞTI

Tayland, Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini ve Kamboçya özür dileyene kadar barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.



Ayrıca Tayland, barış anlaşması kapsamında serbest bırakması planlanan 18 Kamboçya askerinin iadesinin süresiz erteleneceğini duyurmuştu.



Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.



Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek, sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedilmişti."

İKİ ÜLKE ARASINDA UZUN SÜREDİR ANLAŞMAZLIK VAR

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.