Tayland Prensesi son yolculuğuna uğurlandı

Tayland ’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Prenses Bajrakitiyabha Mahidol için cenaze töreni düzenlendi. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı olan Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen kraliyet cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Prensesin naaşı, dün tedavi gördüğü Bangkok Chulalongkorn Hastanesi'nden resmi kortej eşliğinde Büyük Saray'a nakledilirken, yas nedeniyle siyah giyinen binlerce Taylandlı başkent sokaklarını doldurdu. Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın da katıldığı cenaze kortejinin geçişi sırasında binlerce kişi eğilerek saygı duruşunda bulundu.