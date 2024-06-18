Tayland Senatosu'ndan eşcinsel evliliğe onay

Tayland Senatosu, evlilik eşitliği yasasını onaylayarak ülkenin Nepal ve Tayvan'dan sonra Asya'da eşcinsel evliliği tanıyan üçüncü ülke olmasının önünü açtı.



Üst meclis milletvekillerinin neredeyse tamamının desteğini alan yasa, kraliyet onayı için saraya gönderilecek. Daha sonra

yasa kraliyet gazetesinde yayınlandıktan 120 gün sonra yürürlüğe girecek.



LGBTQ+ savunucuları, Tayland'ı Güneydoğu Asya'da evlilik eşitliği yasasını çıkaran ilk ülke haline getireceği için bu adımı "ileriye doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.



Tasarı, aktivistlerin ve siyasetçilerin on yıldan uzun süren çabalarının sonucunda kabul edildi.



Haziran ayının başında binlerce LGBTQ+ aktivisti Bangkok sokaklarında bir geçit töreni düzenlemiş ve Başbakan Srettha Thavisin de "Onur Ayı"nı kutlamak üzere gökkuşağı tişörtü giymişti.