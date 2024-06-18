Tayland Senatosu'ndan eşcinsel evliliğe onay

Yıllardır tartışılan evlilik eşitliği yasa tasarısı, Tayland Senatosu'ndan geçti. Senato'nun onayladığı yasa, kraliyet onayı için saraya gönderilecek. Yasa kraliyet gazetesinde yayınlandıktan 120 gün sonra yürürlüğe girecek. Tayland bu karar ile birlikte, Nepal ve Tayvan'la beraber Asya'da eşcinsle evliliği onaylayan üçüncü ülke olmaya hazırlanıyor.

Tayland Senatosu'ndan eşcinsel evliliğe onay

Senatosu, evlilik eşitliği yasasını onaylayarak ülkenin Nepal ve Tayvan'dan sonra Asya'da evliliği tanıyan üçüncü ülke olmasının önünü açtı.

Üst meclis milletvekillerinin neredeyse tamamının desteğini alan yasa, kraliyet onayı için saraya gönderilecek. Daha sonra
yasa kraliyet gazetesinde yayınlandıktan 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

LGBTQ+ savunucuları, Tayland'ı Güneydoğu Asya'da evlilik eşitliği yasasını çıkaran ilk ülke haline getireceği için bu adımı "ileriye doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Tasarı, aktivistlerin ve siyasetçilerin on yıldan uzun süren çabalarının sonucunda kabul edildi.

Haziran ayının başında binlerce LGBTQ+ aktivisti Bangkok sokaklarında bir geçit töreni düzenlemiş ve Başbakan Srettha Thavisin de "Onur Ayı"nı kutlamak üzere gökkuşağı tişörtü giymişti.

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