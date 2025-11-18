Tayland sınırında 143 maymun mavi torbalarda yakalandı

MAVİ TORBALARA DOLDURULMUŞLAR

Hayvanların 44’ü erkek, 18’i dişiydi ve mavi naylon torbaların içinde bağlı halde, bitkin bir vaziyette bulundu. Makaklar yerel bir yaban hayatı kurtarma merkezine nakledildi.

Aynı gün öğleden sonra, komşu Aranyaprathet bölgesinde devriye gezen ekipler, kırsal bir yolda kamyonetten mavi torbalar indiren iki erkeği fark etti.

Kamyonetin içinde 30’u erkek, 51’i dişi olmak üzere 81 makak bulundu. Hayvanlar tedavi için yaban hayatı merkezine gönderildi.

TAYLAND'IN HAYVAN KAÇAKÇILIĞI GEÇMİŞİ

Bu yılın başlarında polis, Bangkok’taki bir benzin istasyonunda sepet içinde iki yavru orangutan taşıyan bir kişiyi yakalamıştı.

Kasım 2023’te ise Tayland, bir operasyonda kurtarılan yaklaşık bin kaplumbağa ve lemuru Myanmar’a iade etmişti. Mart 2024’te Bangkok Havalimanı’nda Mumbai’ye gönderilmek üzere hazırlanmış bagajlarda tehlike altındaki kırmızı bir panda ve 86 hayvan daha bulunmuştu.