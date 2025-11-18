Tayland sınırında 143 maymun mavi torbalarda yakalandı
18.11.2025 11:36
Ceren Ekşi
Tayland’da düzenlenen iki operasyonda toplam 143 maymun kaçakçılardan kurtarıldı. Mavi torbalara doldurulmuş halde bulunan hayvanlar yaban hayatı merkezlerine nakledildi.
Tayland polisi, sınır bölgelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 143 uzun kuyruklu makak kurtardı. İki kişi gözaltına alınırken, bir araçta metamfetamin de ele geçirildi.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ne göre, dünyadaki en büyük yasa dışı ticaret hatlarından biri olan vahşi yaşam kaçakçılığının yıllık değeri yaklaşık 10 milyar doları buluyor.
ŞEKER KAMIŞI TARLASINDA 63 MAKAK BULUNDU
Güneydoğu Tayland’daki Khlong Hat bölgesinde devriye gezen korucular, bir şeker kamışı tarlasından gelen “alışılmadık hayvan seslerini” duyunca bölgeyi kontrol etti.
Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi’nin (DNP) açıklamasına göre, tarlada saklanmış 10 plastik sepet içinde 62 uzun kuyruklu makak ele geçirildi.
Bu tür, insan DNA’sına benzerliği nedeniyle ilaç geliştirme sektöründe yaygın olarak kullanılıyor ve “tehlike altındaki tür” olarak sınıflandırılıyor.
Taylandlı ekipler kamyonetlere yüklenmiş mavi torbalarda onlarca maymun ele geçirdi.
MAVİ TORBALARA DOLDURULMUŞLAR
Hayvanların 44’ü erkek, 18’i dişiydi ve mavi naylon torbaların içinde bağlı halde, bitkin bir vaziyette bulundu. Makaklar yerel bir yaban hayatı kurtarma merkezine nakledildi.
Aynı gün öğleden sonra, komşu Aranyaprathet bölgesinde devriye gezen ekipler, kırsal bir yolda kamyonetten mavi torbalar indiren iki erkeği fark etti.
Kamyonetin içinde 30’u erkek, 51’i dişi olmak üzere 81 makak bulundu. Hayvanlar tedavi için yaban hayatı merkezine gönderildi.
TAYLAND'IN HAYVAN KAÇAKÇILIĞI GEÇMİŞİ
Bu yılın başlarında polis, Bangkok’taki bir benzin istasyonunda sepet içinde iki yavru orangutan taşıyan bir kişiyi yakalamıştı.
Kasım 2023’te ise Tayland, bir operasyonda kurtarılan yaklaşık bin kaplumbağa ve lemuru Myanmar’a iade etmişti. Mart 2024’te Bangkok Havalimanı’nda Mumbai’ye gönderilmek üzere hazırlanmış bagajlarda tehlike altındaki kırmızı bir panda ve 86 hayvan daha bulunmuştu.