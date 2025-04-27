Tayland vizesi için yeni karar: 60 günlük süre yarıya inecek

Tayland Başbakanı Phetthong Than Shinawatra, yabancı turistler için vizesiz rejimin gözden geçirilmesi talimatını verdi.

Krallık bu süreyi 60 günden 30 güne indirmeyi planlıyor. Karar, ziyaretçiler tarafından ülke yasalarının sık sık ihlal edilmesi nedeniyle alındı.

Krallığın halkla ilişkilerden sorumlu devlet dairesinin ilgili açıklaması Facebook'ta yayınlandı. Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere Tayland kurumları, önerilen tedbirlerin turizmin gelişimi açısından etkinliğini değerlendirmek zorunda kalacak.

Nisan ayı başında Tayland Turizm Otoritesi Başkanı Thapani Kiatphaiboon, talep olması halinde ülke yetkililerinin Rusya'dan gelen turistler için 60 günlük vizesiz kalış süresini koruyacağını bildirdi.

Kiathphaiboon, Rusların getirdiği gelirin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu açıkladı. 93 ülkenin vatandaşları için 60 günlük vizesiz rejim geçen yıl temmuz ayında Tayland'da uygulamaya konmuştu.

Rusya, Tayland'a gelen yabancı turist sayısında üçüncü sırada yer alıyor. Tayland Turizm ve Spor Bakanlığı'na göre yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı 800 bini aştı.

