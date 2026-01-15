Tayland'da 2 günde 2'inci vinç faciası

Tayland iki günde ikinci kez vinç kazası yaşandı. 14 Ocak'ta hareket halindeki bir trenin üzerine inşaat vinci düşmüş ve 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de bir başka inşaat vinci bu kez otoyola düştü. Otoyoldan geçen araçların üstüne düşen vinç nedeniyle 2 kişinin hemen olay yerinde öldüğü açıklandı.

Samut Sakhon şehrine yakın otoyolda yaşanan kazada 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Düşen vincin bir otoyol köprüsü inşaat projesinde yer aldığı açıklandı.

Olay yerine hasar tespiti için polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken yetkililer, önlem olarak bölgeyi güvenlik altına aldı ve her iki yönde de birkaç şeridi trafiğe kapattı.

Arka arkaya iki günde inşaat vinçlerinin ölümlü kazalara neden olması nedeniyle ülkede soruşturma başlatıldığı belirtildi.