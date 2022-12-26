Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi

Tayland'da 19 Aralık'ta fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 11 kişi hala bulunamazken, ölü sayısı 18'e yükseldi.

Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi

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Tayland donanmasına ait gemi battı

donanmasına ait gemi battı

Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasında, gemide bulunan 105 personelden 76'sının hayatta kaldığı bildirildi.

Açıklamada, "18 kişi öldü ancak sekizinin kimliği belirlenemedi. Bugün itibarıyla 11 kişi hala kayıp." ifadelerine yer verildi.

Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi - 1

FIRTINAYA YAKALANDI

HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.

Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.

Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etmişti.

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