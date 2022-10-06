Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Tayland polisi,ülkenin kuzeydoğusundaki  bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 34'ten fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın eski bir polis memuru olan Panya Khamrap olduğu, kendisini vurmadan önce eşini ve çocuğunu da öldürdüğü açıklandı.

Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü

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Son dakika haberi! Tayland'da bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 34 kişinin öldüğü duyuruldu. 

Eski bir polisin gerçekleştirdiği vahşi katliamın ardından ölenler arasında çocukların ve yetişkinlerin bulunduğu belirtildi.

Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü - 1 Şüphelinin polis tarafından geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polislikten kovulduğu iddia edilen Panya Khamrap (fotoğrafta) olduğu açıklandı.

EN AZ 22 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Polis şimdiye kadar 22 çocuğun öldüğünün doğrulandığını belirterek, 8 aylık hamile bir öğretmen de olmak üzere 5 personelin vurulduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları onlarca kana bulanmış cesedin binanın içerisine ve çevresine dağılmış olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, şüphelinin geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polis memurluğundan kovulan ve yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtilen Panya Khamrap olduğu açıklandı.

Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü - 2 Khamrap'ın en az 22 çocuğu öldürdüğü açıklandı.

Polis Sözcüsü  Achayon Kraithong, Khramp'In öğleden sonra erken saatlerde Nong Bua Lamphu eyaletine bağlı Uthai Sawan kasabasının merkezinde ateş açtığını söyledi.

KENDİSİNİ, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Bir hükümet sözcüsü, başbakanın tüm kurumları harekete geçmeleri konusunda uyardığını söyledi.

Tayland medyası saldırganın kendisini, çocuğunu ve eşini öldürdüğünü duyurdu.

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