Tayland'da devasa çöküntü oluştu:  Elektrik direkleri içine düştü

Taylandlı yetkililer, başkent Bangkok'un merkezinde bir hastanenin yakınında büyük çaplı bir çöküntünün meydana geldiğini açıkladı.



Kamu hizmetleri ve trafiği aksatan çöküntüyü kontrol altına almak için ekipler harekete geçti.



50 metre derinliğindeki çöküntü, Vajira Hastanesi'nin önünde yaklaşık 900 metrekareye yayıldı ve trafiği durdurdu. Hastane, olay sırasında hasta kabul etmeyeceğini duyurdu.



Yerel basında yayınlanan görüntülerde, bir araç çukurun kenarında tehlikeli bir şekilde dururken yetkililerin olay yerine toplandığı görülüyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, yakındaki Samsen polis karakoluna ait iki elektrik direği ve bir çekici çukura düştü.



Başbakan Anutin Charnvirakul gazetecilere, yeraltı tren inşaatından çıkan toprakların kayarak çöküntüye neden olduğunu söyledi.



Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt de bir borunun patlaması nedeniyle su ve elektrik hatlarının da kesildiğini belirtti. Öğle saatlerinde yetkililer, zemindeki hareketin durdurulduğunu ve bölgeyi yakından izlediklerini açıkladı.

