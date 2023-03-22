Tayland'da eski asker sokakta dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde eski asker olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Anuwat Waenthong evinin bulunduğu sokakta dehşet saçtı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçiren Waenthong, çevresine ateş açtı.

Aralarında ilçe valisinin de bulunduğu 3 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak üzere operasyon başlatıldı. Waenthong'ın annesi, megafonla yaptığı çağrıda oğlundan teslim olmasını istedi. Saldırgan, Petchaburi Valisi Natthachai Namphunsuksan'ın ikna çabaları sonrası ise yeniden ateş açtı. Özel hareket polisleri ise güvenlik amacıyla sokağı tamamen boşalttı.