Tayland'da gece kulübü faciası: 27 kişi hayatını kaybetti

Yetkililerin açıklamasına göre yangın , pazartesi günü gece yarısı sıralarında Bangkok'un kuzeyindeki bir eğlence mekanında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahale ekiplerinin paylaştığı görüntülerde, mekanın girişinden yoğun alevlerin yükseldiği ve gökyüzünü kalın siyah dumanların kapladığı görüldü. Yangın sırasında içeride bulunan kişilerin panik içinde binadan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin ise hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yerel basına dayandırılan ilk bilgilere göre yangın, Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki “Rong Beer Na Lat Phrao” adlı eğlence mekanında yerel saatle 23.57 sıralarında başladı. Bazı kişilerin alevlerden kaçmak için tuvaletlere sığındığı ve çok sayıda kişinin burada mahsur kaldığı öne sürüldü.

Üç farklı itfaiye merkezinden sevk edilen ekiplerin yaklaşık 35 dakika süren müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.