Tayland'da geleneksel festivale hazırlıklar başladı

Tayland'da "Songkran" olarak bilinen ve üç gün süren su festivali kapsamında Tayland halkı ve turistler su tabancaları ile su savaşları düzenliyor. Tayland turizm yetkilileri, bu yılki festivalin geçen yıla göre yaklaşık 780 milyon dolar gelir getirmesini beklediklerini ve yaklaşık 470 bin uluslararası turist ile 4,4 milyon yurt içi seyahatin gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.



2023 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenen festival, 12-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.