Tayland'da gizli operasyon: Uygur Türkleri Çin'e iade edildi

Tayland'da 11 yıldır tutuklu bulunan 40 Uygur Türkü, gizli bir operasyonla Çin'e iade edildi.

Tayland'da gizli operasyon: Uygur Türkleri Çin'e iade edildi

hükümetinin 2014 yılında 'den kaçarken yakalanan ve sonrasında tutuklanan 40 Uygur Türkünü Çin'e iade ettiği bildirildi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, ülkesinin uluslararası hukuka ve süreçlere uygun hareket ettiğini savundu. 

KARAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, Uygur Türklerinin Çin'e iadesini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Uygurların Çin'de soykırım ile karşı karşıya kaldığını savundu.

Tutuklu Uygur Türkleri, Birleşmiş Milletler'e yaptıkları başvuruda Çin'e gönderilmek istemediklerini ve üçüncü bir ülkeye gitmek istediklerini belirtmişti.

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