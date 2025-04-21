Tayland'da iki ayrı bombalı saldırı: 17 yaralı

Tayland’ın güneyinde bombalı saldırı paniği yaşandı. Narathiwat eyaletinde dün yerel saatle 18.45’te gerçekleştirilen ve polis lojmanlarını hedef alan ilk saldırıda, bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 8 polis memuru ile o sırada olay yerinden geçen bir okul servisindeki 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde saldırının lojmanın önüne bırakılmış bomba yüklü bir araç ile gerçekleştirildiği belirlendi.

AKŞAM YEMEĞİ HEDEF ALINDI

Patlamadan saatler sonra aynı eyalette gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise, Budist sivillerin düzenlediği bir akşam yemeği hedef alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay yerine üstü açık bir kamyonetle gelen maskeli saldırganlar, akşam yemeği yiyen sivillere yönelik el bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. Olayda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tayland Donanması Korgenerali Paisal Noosang yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirirken, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.



Geçtiğimiz ay düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti

Narathiwat ve komşu Pattani eyaletlerinde geçtiğimiz ay eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 kişi de yaralanmıştı.