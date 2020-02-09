Tayland’da katliamcı asker 17 saat saklandığı AVM'de öldürüldü

Tayland’ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde silahıyla 26 kişiyi öldürüp 57 kişiyi yaralayan askerin, vurularak öldürüldüğü bildirildi.



Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı asker, üsteki silah deposundan aldığı silahla komutanına saldırdı. Ardından askeri araçla olay yerinden kaçtı.



Saldırgan, daha sonra bir alışveriş merkezi yakınında etrafa rastgele ateş açtı. AVM'deki saldırısını internette canlı yayınlayan saldırgan kendisinin silahla çekilen fotoğrafını da paylaştı.

17 SAAT SAKLANDI

26 kişiyi öldüren ve 57 kişiyi yaralayan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.



Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.



Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.



Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.